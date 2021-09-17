  • 2021年9月17日 星期五
  • 33º
  • 64%
熱門： 將軍澳冰雹打針優惠吳志森疫苗

日報新聞 > 金融

郭氏家族增持新地45萬股

2021-09-17 列印
　　據港交所披露權益顯示，新鴻基地產（016）包括郭老太鄺肖卿及主席郭炳聯等5名郭氏家族成員作出自願申報，在本周三（15日），在場內以平均每股106.6891元，增持新地45萬股，涉資4801萬元。郭氏家族信託持股因此由原先的26.72%，增至26.73%。

　　增持股份後，郭炳湘家人的信託Adolfa Limited、郭炳江及其家人的信託Bertana Limited、郭炳聯及其家人的信託Cyric Limited被視為持有的好倉俱由10.76%升至10.77%。當中，被視為由新地主席郭炳聯的持股，由18.24%增至18.26%。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd