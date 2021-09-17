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內地重新審批新遊戲 騰訊：未成年人續限玩

2021-09-17 列印
　　中國監管機構據報正在審查新遊戲，以確定其符合針對內容和保護未成年人的標準，此舉可能減緩這個全球最大手遊市場的遊戲推出。 知情人士表示，國家新聞出版總署正在重新評估騰訊（700）與網易（9999）等開發商提交審批的遊戲，以確保他們遵守新的遊戲時間限制和其他防範遊戲成癮的措施。據報，監管機構在8月下旬左右退回部份申請，並要求開發商重新提交內置新的強制措施的遊戲。

　　騰訊遊戲表示，中秋節期間，內地運營的網絡遊戲，將會繼續執行未成年人遊戲限玩規定，於9月17日至21日期間，除星期六當日無法進入遊戲外，未成年人在其餘日子每晚8時至9時均可登入遊戲。





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