中環IFC外望——甘比再減持恒大套8751萬

「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）上周再沽售中國恒大（3333）持股，套現8751萬元，兩個月內兩度減持恒大，共套現1.16億元。據聯交所權益披露資料顯示，華人置業（127）執行董事兼行政總裁陳凱韻，上月及上周先後兩次沽出恒大股份。於上月26日，陳凱韻曾以每股平均作價4.4774元，沽售631.2萬股恒大股份，套現約2826.13萬元。陳凱韻在9月10日以每股平均價3.5812元，賣出2443.6萬股，套現約8751萬元，完成出售後，持股減少1%，至7.96%。兩次減持共套現1.157億元。恒大昨日股價跌再插6.4%，至2.63元。中國擬整治打擊虛幣挖礦中國當局為應對北方省份將進入冬季採暖能耗高峰期，外媒引述消息指，中國地方政府開始新一輪整治虛擬貨幣挖礦的行動，其中利用數據科技項目進行偽裝的挖礦行為，將成為打擊重點。消息人士稱，多個省區的地方政府相關主管部門主導這一輪對虛擬貨幣挖礦產業的打擊，工信部、發改委和央行等部委在當地的分支機構參與相關的專項整治行動，重點是以高新技術產業、高科技數據中心、科研項目、以及高校相關研究為掩護的虛擬貨幣挖礦行為。中國央行官員上月末表示，下一步央行將建立常態化的工作機制，保持高壓態勢，持續打擊相關交易炒作活動。據河北省網信辦本周公告，該部門聯合省地方金融監管局、中國人民銀行石家莊中心支行等部門，針對虛擬貨幣挖礦和交易行為部署專項整治行動，要求省內有關機構9月30日前核查、檢視在用信息系統，嚴防利用系統算力從事虛擬貨幣非法挖礦。據虛幣交易平台coindesk顯示，bitcoin暫升1.27%，報48120美元。高瞻