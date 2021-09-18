港股反彈252點 全周仍瀉1285點

科指昨日反彈3.5%跑贏大市，收升219點，報6452點；國指同以全日高位收市，報8940點，升134點；大市成交增至1938億元。以全周計，國指累跌4.8%或446點；科指累跌4.4%或296點。
科網股反彈，京東（9618）領漲ATMXJ，全日揚4.6%，收報307.4元；美團（3690）彈3.5%，收報240.8元；騰訊（700）升2.4%，收報461.8元；阿里巴巴（9988）升2.2%，收報154.9元；小米（1810）升1.6%，收報23元。另外，阿里健康（241）獲高盛首予「買入」評級，股價飆8.9%，收報12.02元，是表現最佳藍籌股。
京東健康飆9.5%
多隻二線科網股顯著造好，京東健康（6618）升9.5%，收報79.95元，領漲科指成份股；明源雲（909）急漲8.3%，收報26.1元；微盟（2013）抽高7.6%，收報12.16元。
醫藥股有追捧，藥明生物（2269）升5.8%，收報123.1元，為升幅第二高藍籌股；石藥（1093）揚5%，收報9.64元；百濟神州（6160）更飆20.3%創新高，收報278.6元。
市場憂慮內房債務問題引起資金連鎖反應，內險股全線捱沽，藍籌內險股牽制大市升勢，中國平安保險（2318）逆市插5%，收報54.5元；國壽（2628）跌1.2%，收報12.94元；人保（1339）跌3.2%，收報2.38元；中國太平（966）跌1.5%，收報11.76元。
耀才證券研究部分析員鄧均樂表示，恒指以全日高位收市，並守住近期小雙頂頸線約24800點，形態上較利好，但港股走勢仍需觀望科網股能否持續靠穩，以及內房板塊是否已見底，預期大市仍以上落市為主，高低波幅介乎24800至26800點。