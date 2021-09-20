儲局本周議息 觀望收水進度 港股短期續窄幅上落

巴塞隆拿今季在攻擊皇牌美斯離隊後競爭力下滑，剛仗歐聯主場便淨吞拜仁慕尼黑三蛋，左翼新援迪比矢言球隊要從錯誤中吸取教訓，今晚西甲主場鬥CF格蘭納達力求重回勝軌。幸好這名荷蘭鋒將自加盟後表現不俗，加上今仗對位的客軍右閘辛迪亞高阿里亞斯又是其好友，一於「借只弟人頭一用」。（Now632台周二凌晨3:00直播） 今季加盟巴塞隆拿後，迪比於各賽事上陣四場交出兩入球一助攻。可惜巴塞在效力球隊二十一年的美斯離隊後，競爭力下滑而成績未如理想，西甲三輪錄兩勝一和尚可接受，但上周二歐聯卻在毫無還擊之力下主場0:3不敵拜仁，迪比亦不滿道：「我們要吸取教訓，並在接下來的比賽反彈。」 格蘭納...

2021-09-20