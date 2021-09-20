儲局本周議息 觀望收水進度 港股短期續窄幅上落

美股杜指上周五回調166點，收報34584點，標普500指數及納斯達克指數則齊跌0.9%。受美股下跌拖累，夜期上周五收報24784點，低水137點；ADR港股比例指數則報24807點，較本港上周五收市低112點。
夜期ADR齊見向下
彭博社引述消息指，中證監副主席方星海上周四對華爾街大行高層表示，內地監管機構近日要求教育及遊戲等企業，加強個人數據及國家安全，目的只是減低社會憂慮，不應被解讀成中方要與美方或國際金融市場脫鈎，亦不是針對科網以及整體私人企業。
雖然市場仍然面臨很多不明朗因素，包括恒大債務危機繼續發酵、盛傳內地要求本港地產商協助解決房屋短缺問題，以及澳門賭牌新政策等等，但市場人士普遍認為，港股進一步跌幅不會太大。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，由於港股在上星期末段已見超賣，就算投資者繼續關注恒大事件，估計今日初段跌幅不大，但後市仍要視乎恒大事件發展，估計港股在24500至24600點見支持。
恒大事件影響後市
至於本港地產商被指要協助市民更易置業，會否打擊地產股股價，溫傑表示，相信要待《施政報告》是否有具體措施出台，才可判斷地產股股價會否有較大負面反應浮現。
uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰亦指出，本周港股走勢將會較反覆，但恒大壞消息逐漸為市場消化，相信大市在早前低位24400點有支持。另外，聯儲局將會在本月21日以及22日舉行議息會議，並會在香港時間周四（23日）凌晨2時舉行記者會，市場關注聯儲局會否透露縮減買債規模時間表。雖然聯儲局早已暗示即將「收水」，但陳偉聰認為，近期美國經濟數據欠佳，聯儲局本周是否披露「收水」詳情，現時市場還未有共識。