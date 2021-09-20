中銀料南向通額度足 首年或吸3000億買債

鄂志寰表示，截至7月中國外匯儲備規模為3.24萬億美元，「南向通」5000億元年度淨流出額度只佔外儲約2.4%，這足可支撐南向通資金流出。參考「北向通」經驗，開通4年境外投資者通過此渠道持有境內債券規模約1.1萬億元人民幣。以「北向通」推出初期的數據分析，料「南向通」情況與「北向通」相若，開通首三個月增長較快，按月平均有8%左右增幅，主要是考慮長期以來累積的跨境配置資產的需求得到洩洪。其後投資量逐漸趨於平穩，平均每月增幅在2%至3%左右，而且逐年遞增，並預期「南向通」開通後資金增速將追平「北向通」情況。
她認為在相當一段時間內，「南向通」年度額度可滿足市場對資金流出需求。從管理資金流動層面估計，首年內地機構投資者經「南向通」來港買債資金約2000至3000億元。如果需求很大，又快速達至5000億元額度，或有提升額度可能，但現時額度足夠。她料，短期債券通下的資金流向難以扭轉淨流入內地市場局面。
中資美元債料受歡迎
楊杰文估計本港人民幣池金池將於未來兩年恢復至1萬億元水平，因見今年人民幣存款高速而且全面增長，境外投資者投資內地債市正在增長中，加上新推的債券通「南向通」及「理財通」均有助境內人民幣資金流出，相信本港人民幣資金池增速會較之前快。於「南向通」開通初期，鄂志寰料內地投資者主要投資信貸評級較高的中資美元債及點心債。