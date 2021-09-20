——英國保誠（2378）宣佈進行巨額集資，以每股最多172元，發售最多1.308億股，集資上限約225億元。以172元發售價計，較上周五收市價157.8元溢價約9%。集資所得，約22.5億美元（約175億港元）將用於贖回現有的高息債務，餘下款項將會撥作一般流動資金。上述1.308億股相當於英國保誠擴大後的4.76%股本，當中有最多3270萬股供香港公眾投資者公開認購，佔總發售股數的四分之一，其餘股份則透過包銷進行配售。——長和（001）上月收購香港聯合船塢集團餘下50%股權，全資擁有公司及用地。報道指，長和或可複製另一個「黃埔花園」，將船塢改建用途起樓，供應1萬個住宅單位。上月長和向太古（019）收購聯合船塢後全資擁有該公司，佔地10萬平方米（約108萬方呎），據內地媒體報道，若長和申請將聯合船塢的土地用途改建房屋，以5倍地積比率及每個單位平均面積500方呎計算，預計該地段可興建1萬個住宅單位，「猶如複製另一個『黃埔花園』大型住宅項目」，長和於截稿前未有回覆。——港交所剛公佈特殊目的收購公司（SPAC）諮詢文件，有份協助SPAC上市估值的華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜表示，有關集資額及投資者資格門檻定得審慎，預計本港SPAC成交量會很低，讓本身有興趣的中小型SPAC轉投美國及新加坡市場，但香港定位獨特，仍可吸引部份「北水」參與。——疫情下不少品牌趁機拓展電商平台，並加快開店步伐，逾百年歷史的恆香老餅家亦不例外。恆香行政總裁王偉樑表示，今年本港首9個月生意上升20%，適逢中秋佳節，期間銷售按年升近30%，而網店銷售則大增近五倍，冀下半年本港整體生意最少錄10%至20%的增長，冀明年分店數目增至18間。