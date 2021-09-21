恒大危機擴散 又憂儲局收水 歐美股插水 杜指挫614點

亞洲股市昨普遍下挫，加上美國聯儲局於本周舉行議息會議，市場關注會否為縮減買債規模訂出時間表，拖累歐美股市昨日插水。美股三大指數跌約2%，杜指昨早段曾跌近700點，以科技股為主的納斯達克指數表現更差，早段跌2.6%，至14655點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33970點，跌614點；標普500指數收報4357點，跌75點；納斯達克指數收報14713點，跌330點。滙控（005）美國預託證券價格曾見37.88港元，較香港收市價跌1.12港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見437.53港元，較香港收市價跌16.67港元。憂中國樓市變金融危機恒大（3333）事件不斷惡化，市場擔心中國樓市問題，或會演變成金融危機。此外，美國聯儲局在周二及周三開會，並在香港時間周四凌晨召開記者會，聯儲局如何評論經濟增長以及通脹情況，以及會否為縮減買債規模訂出時間表，均是全球金融市場焦點。在聯儲局發言之前，投資者採取觀望態度，即使美股下挫，也不敢貿然撈底。市場亦關注，美國國會是否願意提高聯邦政府債務上限，令到聯邦政府避免在下月出現債務違約。假如美國聯邦政府前所未有地違約，或引發新一輪經濟災難。此外，新冠肺炎疫情繼續在全球各地肆虐，亦導致外圍股市下跌。國際油價顯著下跌，紐約期油昨晚曾跌2%，至每桶約70.6美元，英國布蘭特期油亦曾跌1.4%。比特幣昨日亦捱沽，據CoinDesk報價資料顯示，比特幣見44069美元，跌7.6%。港股方面，市場對本地地產股憂慮加劇，恒指曾挫1048點，低見23871點，創去年10月6日以來新低，其後跌幅稍為收窄，收市仍跌821點，報24099點；國指跌301點，報8638點；科指挫180點，報6271點。北水因內地中秋節假期續停，大市成交金額1417億元。港股挫821點 險守24000恒指低開280點，報24640點，已為全日高位，跌幅隨即擴大，於11時前跌穿二萬四關，其後跌勢進一步轉急，最多插1048點，低見23871點，午後跌幅略為收窄，恒指最終收報24099點，跌821點。光大新鴻基證券策略師伍禮賢指，恒指早段曾挫逾千點，失守24000點，下午跌幅雖然收窄，但反映港股走勢仍弱，基本面受多個板塊包括新經濟、內房、濠賭及本地地產負面消息所困，因此不建議投資者反彈。他預期恒指將於24000點先作整固，向下支持位為去年9月水平約23100點。