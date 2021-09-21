傳遭中央促助解樓荒 地產股暴瀉恒地最傷

中國反壟斷政策波及香港，據報中央官員向本地地產商要求解決本港房屋短缺問題，引致一眾地產股昨日急挫，四大地產商市值單日蒸發793億元，其中農地儲備較多的恒地（012）最傷。摩根士丹利估計，若短期內房屋供應大增，明年樓價或下跌兩成。路透社上周五引述消息人士報道，中央官員今年在一個閉門會議上下達指示，要求本地地產商「將資源和影響力用於支持北京的利益」，並解決香港房屋短缺問題，會上有官員表示中國政府不再容忍壟斷行為，直言「遊戲規則已經改變」。消息引發地產股捱沽，農地儲備最多的恒地（012）為跌幅最大藍籌股，插13.2%，收報28.95元；新世界（017）急挫12.27%，收報30.4元；新地（016）插10.34%，收報94.5元；長實（1113）挫9.32%，收報41.85元；信置（083）瀉5.61%，收報10.1元，五股市值共蒸發837億元。大摩：樓價恐跌兩成摩根士丹利報告表示，原本預測今明兩年本港樓價分別升9%及5%，但如果香港每年供應房屋由目前情景的每年3.5萬個，大增至10萬個單位，明年底前樓價或會下跌兩成。該行認為，樓宇供應是壓抑樓價及令市民可負擔的有效方法，預計可從農地轉換、填海、以及增加地積比率來增加供應，近期已見地產商加快將農地轉換起樓，至於填海及增加地積比率則涉及基建規劃等，所需時間較長。摩根大通就指，因應內地及澳門的監管影響，本地地產業前景變得不明朗，該行假設地產商將所有農地免費捐出，以及未來地產項目現金流折現估值為零，長實及新世界受壓最少，估值跌約9%；而信置和新地的估值下行風險達20%；恒地的下行風險最多達37%。對於土地政策或會改變，花旗報告指，本港樓價已接近新高，雖然未見有壓抑樓市措施出台，但明年政府及立法會雙雙換屆後，將可輕易通過任何土地供應政策，故即使短期仍可憧憬通關帶旺市場，地產商亦難掃除有關政策風險。