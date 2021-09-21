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新力高層減薪 暴挫87%停牌

2021-09-21 列印
　　恒大財困風波拖累內房股，一波未平，一波又起。江西內房新力控股（2103）傳「總部全員降薪」，而另一內房花樣年控股（1777）則不斷加大公開市場的回購力度，以優化債務結構，降低財務槓桿。其中新力控股在昨日下午3時38分起短暫停止買賣，停牌前股價爆瀉至每股0.5元，跌幅達87.01%；盤中股價低見0.37元，跌幅一度超過9成。

        據內媒報道，新力控股人事部門口頭通知集團總部員工即將全員降薪，不同級別的員工降薪幅度不同，其中副總裁級別減薪70%，總經理級別減60%，總監級減50%。



        關於「總部全員降薪」的報道，據報新力總部部份人員已收到通知。

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