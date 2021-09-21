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大摩：港SPAC門檻高難刺激成交

2021-09-21 列印
　　港交所（388）上周五推出在港引入特殊目的收購公司（SPAC）機制的諮詢文件。摩根士丹利發報告表示，此機制可吸引優質上市公司，但其政策要求高於其他市場，並且可能較市場預期更加嚴格，故預期帶動日均成交上升的空間有限。

　　摩根士丹利在報告中指出，交易所歡迎信譽良好的發起人和更高質素的目標，可以增強市場信心，並產生一些股價上行的空間，但另一方面，香港的SPAC條例較其他市場嚴格，當中包括集資門檻至少10億元，僅限專業投資者認購和買賣等，或對交投刺激有限。



　　摩根士丹利重申給予港交所「與大市同步」評級，維持目標價515元不變，較昨日收市價有7.6%潛在升幅。

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