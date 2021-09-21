保誠入場費8686元 首日招股反應一般

英國保誠（2378）昨日開始招股，發售逾1.3億股新股，佔已發行普通股股本約5%，發售價不高於每股172元，每手50股，一手入場費約8686.7元，集資最多224.9億元。市場人士表示，保誠已在港上市，所以招股反應一般，不明白為何以招股方式集資，做法罕見。保誠日前公佈發售近1.31億股新股，佔已發行股本約5%，其中國際配售佔95%，公開發售部份佔5%或653.9萬股，包括近33.6萬股僱員預留股份，以及97.2萬股代理預留股份，招股價不高於每股172元，每手50股，一手入場費8686.7元，集資最多224.9億元，將於本周五截止招股，並於本周六或前後定價，料發售股份可於10月4日起在港交所（388）主板買賣，花旗、高盛、中信里昂證券及滙豐銀行為有關股份發售的聯席全球協調人及聯席帳簿管理人。致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，保誠招股反應一般，只有約40名客戶認購，大多認購100或200股股份。他續指，不明白保誠為何以公開發售方式發售新股，因為市場已可作買賣，可能目標為機構投資者。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬亦表示，保誠首日認購金額不超過1000萬元，預期其招股表現一般。他續指，外國保險公司透明度較內地保險企業高，惟有興趣的投資者早已在市場買入，加上英國保誠昨日收報143.3元，跌9.2%，大幅低於發售價，所以吸引力低。他坦言，未曾聽聞已上市的公司，以公開招股方式集資，亦不知道該公司採用此方式的理由，因為集資方法有很多，包括供股及批股。傳譚仔中秋後開招此外，上周五完成招股的創勝集團（6628）傳以招股價上限16元定價，擬籌資最多6.5億元，綜合多家券商數據，其孖展額錄得超過19億元，超購28倍，將在下周三掛牌。另外據市場消息指，譚仔國際傳將在中秋節假期後開始招股。