中環IFC外望——中銀總裁向長者送中秋福袋

每逢佳節倍思親！尤其是長者，在中秋佳節人月團圓之際，如果有親友陪伴當然高興，就算是其他人噓寒問暖，都倍覺窩心。中銀香港副董事長兼總裁孫煜（圖左）帶領義工隊成員，分成不同小組在保良局轄下長者中心探訪慰問長者，並送上福袋和佳節祝福，呢份心意相信令好多長者樂滿懷！中銀香港與保良局聯合舉辦「關懷長者心」中秋探訪義工活動，探訪慰問一批長者及送贈福袋，表達對長者的關愛。中銀總裁孫煜並參觀由中銀香港資助設立、專為長者展示及提供科技產品的「創新科技資源中心」。「關懷長者心」地區探訪計劃是中銀香港捐款資助保良局的慈善公益項目之一，自2019年12月推出計劃以來，共探訪長者逾6000人次。講開中銀，剛剛獲《亞洲貨幣》評選為「粵港澳大灣區最佳中資銀行」，並於該雜誌主辦的「亞洲卓越上市機構大獎」中，獲投資業界推選為「香港最佳銀行上市機構」，認真可喜可賀！滙豐獲選灣區最佳國際銀行粵港澳大灣區係本地銀行界未來的大茶飯，剛宣佈推出的跨境理財通，就令銀行押下重注，大量招聘人手搶佔市場。《亞洲貨幣》雜誌今年首次設立專門針對粵港澳大灣區獎項，滙豐獲得當中「最佳國際銀行」殊榮。為慶祝奪得《亞洲貨幣》獎項，滙豐在職員餐廳免費派發爆谷與眾同樂。《亞洲貨幣》的評選團對滙豐有甚高的評價，強調滙豐植根香港，在中國內地及全球擁有廣泛的網絡，可以勝任擔當連接內地企業和個人，與香港、澳門及全球的橋樑角色。滙豐是大灣區最大的外資銀行，已經落戶廣東省全部21個地級市，連繫客戶至全球網絡。滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，非常榮幸獲得《亞洲貨幣》的嘉許，透過配合跨境貿易和投資，連接灣區附近城市和海外市場，滙豐善用數碼科技，為客戶帶來無縫的銀行服務體驗，方便客戶在大灣區各城市活動。高瞻