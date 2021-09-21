中環IFC外望——中銀總裁向長者送中秋福袋

中銀香港與保良局聯合舉辦「關懷長者心」中秋探訪義工活動，探訪慰問一批長者及送贈福袋，表達對長者的關愛。中銀總裁孫煜並參觀由中銀香港資助設立、專為長者展示及提供科技產品的「創新科技資源中心」。
「關懷長者心」地區探訪計劃是中銀香港捐款資助保良局的慈善公益項目之一，自2019年12月推出計劃以來，共探訪長者逾6000人次。
講開中銀，剛剛獲《亞洲貨幣》評選為「粵港澳大灣區最佳中資銀行」，並於該雜誌主辦的「亞洲卓越上市機構大獎」中，獲投資業界推選為「香港最佳銀行上市機構」，認真可喜可賀！
滙豐獲選灣區最佳國際銀行
粵港澳大灣區係本地銀行界未來的大茶飯，剛宣佈推出的跨境理財通，就令銀行押下重注，大量招聘人手搶佔市場。《亞洲貨幣》雜誌今年首次設立專門針對粵港澳大灣區獎項，滙豐獲得當中「最佳國際銀行」殊榮。為慶祝奪得《亞洲貨幣》獎項，滙豐在職員餐廳免費派發爆谷與眾同樂。
《亞洲貨幣》的評選團對滙豐有甚高的評價，強調滙豐植根香港，在中國內地及全球擁有廣泛的網絡，可以勝任擔當連接內地企業和個人，與香港、澳門及全球的橋樑角色。滙豐是大灣區最大的外資銀行，已經落戶廣東省全部21個地級市，連繫客戶至全球網絡。
滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，非常榮幸獲得《亞洲貨幣》的嘉許，透過配合跨境貿易和投資，連接灣區附近城市和海外市場，滙豐善用數碼科技，為客戶帶來無縫的銀行服務體驗，方便客戶在大灣區各城市活動。
高瞻