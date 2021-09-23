美國聯儲局今日凌晨公佈議息結果，一如市場預料宣佈利率不變，聯邦基金利率維持介乎零至四分一厘。議息聲明指出，若然美國經濟持續復甦，將很快落實縮減量化寬鬆政策，同時，預期明年將會加息。美股早段造好，杜指早段大升逾300點，報34222點；納指升61點，報14807點；標指500指數升30點，報4384點。美國聯儲局今晨結束一連兩日議息會議，一如預期宣佈維持息口不變，聯邦基金利率目標保持在0至0.25厘的區間。但會後聲明表示加息可能會比預期早一點，同時大幅下調今年的經濟展望。恒大ADR大升43%聯儲局公開市場委員會這次是一致決定維持息口不變。會後聲明稱：「若進展大致如預期，委員會認為可能很快要放緩購買資產步伐。」然而，大多數成員現認為首次加息將發生在2022年。今年6月，儲局上次發佈經濟預測時，有稍多於半數成員認為首次加息會發生在2023年。該委員會現在預計今年美國GDP僅增長 5.9%，較今年6 月份預測為7%的增長率低。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34258點，升338點；標普500指數收報4395點，升41點；納斯達克指數收報14896點，升150點。滙控（005）美國預託證券價格曾見39.74港元，較香港收市價升0.94港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見459.42港元，較香港收市價升9.38港元；中國恒大（3333）美國預託證券價格曾見3.252港元，較香港收市價升0.982港元。杜指成份股普遍向好，其中雪佛龍曾升逾3%；波音亦升近3%；相反，聯合健康曾逆市挫逾1%。科技股方面，Tesla及蘋果亦升逾1%。相反，facebook警告因蘋果公司對iOS系統的私隱政策轉變，令其廣告網絡轉化減少15%，拖累股價曾逆市挫4%。金價靠穩。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1778.8美元，升0.6美元。歐洲主要股市高收。商品和銀行股領漲，倫敦股市創兩個月以來最大單日升幅。英國富時100指數收報7083.37點，升102點。德國DAX指數收報15506.74點，升158點。法國CAC指數收報6637點，升84點。熱門中概股普遍向好，其中高途曾升14%；富途升逾7%；知乎亦升逾6%；貝殼則升5%；嗶哩嗶哩升逾4%；拼多多及京東則齊升3%。李克強要求做好跨周期調節另外，面對外圍波動，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，要求做好跨周期調節，穩定合理預期保持經濟平穩運行，要求跟蹤分析經濟走勢，保持宏觀政策連續性穩定性、增強有效性，做好預調微調和跨周期調節，加強財政、金融、就業政策聯動，穩定市場合理預期，更要多運用市場化辦法穩定大宗商品價格，保障冬季電力、天然氣等供給。會議指出，研究出台進一步促進消費的措施，更好發揮社會投資作用擴大有效投資，保持外貿外資穩定增長，確保經濟運行在合理區間。