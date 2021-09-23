恒大債今到期付息 「場外解決」惹憂慮

中國恒大（3333）債務危機惡化，有一批須於今日付息的債券，恒大昨日表示已透過「場外方式」解決，分析員指此處理方法有別常規做法，憂慮是其債券違約第一擊。同時有內地媒體分析發現，截至今年6月，恒大股本總額為132.4億股，其中許氏夫婦及其家族持有101.6212億股，佔總股本約八成，意味在2011至2020年的十年間合計672.8億元人民幣的分紅總金額中，近516億元分給恒大主席自己及其家族。過去十年間，恒大集團每年分紅率維持在50%，遠高於碧桂園等龍頭房企20%至30%的分紅率。未來恐被國資「拆骨」面對恒大現時龐大債務，摩根士丹利經濟學家指，中國政府或會在未來一周內對「一家陷入困境的房地產開發商」啟動債務重組管理計劃，相關房地產政策或於10月鬆綁，以遏制對整體經濟產生的溢出效應。不過恒大的債務違約風險仍令投資者擔憂，恒大地產昨日發佈付息通告表示，將於今日按時支付公司債券「20恒大04」利息，此次付息債券登記日為9月22日。該筆債券將於2025年9月底到期，發行總額為40億元人民幣，期限為5年，票面利率為5.8厘，付息額達2.32億元人民幣。不過通告指，此次付息已通過場外方式協商解決，但並未透露「場外解決方式」細節，令市場感到迷惑。若恒大無法按照預期付清利息，逾期30天後將被視為違約，可見債務違約危機仍未解除。私募基金深高投資創始合夥人李凱表示，場外協商是發行人在兌付困難的情況下和投資人協商以避免違約的一種方式，意味債券大概率會進行展期、分期支付或降低利率。另外，人民銀行前顧問李稻葵表示，大眾所認識的恒大可能不復存在，未來可能要分拆成房地產開發、金融、電動車及其他商業企業四大領域，該四個部份料將出售給個別企業甚至是地方政府。