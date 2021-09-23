譚仔今起公開招股 每手千股入場費4212元

經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際（2217）今日起公開招股，招股價每股3.33元至4.17元，每手1000股，入場費4212.02元，集資最多約14億元，預計下月7日掛牌。有券商預計由於譚仔本地知名度高，料仍可錄超額認購數百倍。譚仔擬發行3.35億股，集資11.16至13.97億元，下周二（28日）截止公開招股。據了解，是次發售擬引入最少3名基石投資者；國泰君安為獨家保薦人。最多籌約14億譚仔招股價每股3.33至4.17元，預計上市市值約44.6至55.9億元，比其聯席全球協調人中金報告給予估值範圍55.25至67.52億元略低。以去年度盈利計算，譚仔歷史市盈率為約15至19倍。目前大快活（052）、大家樂（341）及太興（6811）市盈率，分別為14.1倍、22.7倍及13.4倍。中金報告認為，譚仔在去年疫情下，仍能開分店及維持穩定收入，相信譚仔能保持在港市佔率，並能夠在中國內地、新加坡、澳洲和日本市場擴張。該行估算譚仔截至2022年3月底止財政年度收入及經調整利潤，分別按年上升39%和67%，2023財政年度則分別上漲36%及43%。據譚仔招股書顯示，截至今年3月底財年，純利2.88億元，按年升50.8%；盈利大增主要因年內收到一次性政府補助和租金優惠共1.7億元，該公司已預告因疫情相關支援減少，截至2022年3月底止年度純利將按年大減。期內譚仔收益約17.95億元，按年增6.2%。信誠證券聯席董事張智威表示，目前大市氣氛轉弱，加上近期半新股表現一般，將影響譚仔招股反應。該行未有接獲孖展預訂，散戶對譚仔認購反應冷淡，但該行仍預留150億元孖展額備戰。