中環IFC外望——滙豐推大灣區企業信貸通

滙豐推出大灣區信貸方案企業「信貸通」服務，利用該行於粵港澳三地互補優勢，以配合市場對無縫跨境融資服務與日俱增所需，支持大灣區企業發展。通過「信貸通」服務，在大灣區擁有多間分支機構企業，可靈活調動粵港澳三地預先獲批的信貸額度，過程中毋須提交額外申請或簽署其他文件。信貸額度最快只須一個工作天即可跨境調配，方便企業於灣區內更快獲得流動資金，更好地管理融資需求。滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，滙豐會繼續積極整合三地資源，加強對區內企業支持，協助他們連繫大灣區的眾多機遇。滙豐香港工商金融工商企業主管（工業及貿易）黃兆偉表示，「信貸通」的推出大大縮短在大灣區內跨境調動信貸額度的時間，協助企業利用在各個灣區城市的融資能力，進一步拓展跨境業務。施永青：中央打壓地產商言過其實日前有報道指出，中央要求本港地產商配合解決本地土地問題，不容許壟斷。中原地產創辦人施永青認為，在解決房屋問題時，中央沒有理由向地產商開刀、將他們「逼埋牆角」，打壓地產商說法言過其實。施永青在電台節目中表示，不相信中央會指示地產商做事，認為只是傳遞訊息，但地產商在房屋問題一向扮演重要角色，中央尋求其支持和配合，較易落實房屋政策。他並指，地產商一直有肩負社會責任，但作為私營機構，營商以獲利為主，《基本法》列明港人買賣物業享有保障，即使政府收回私人土地，都要提供合理賠償，認為遊戲規則「無得改」。此外，香港有《競爭條例》處理壟斷問題，本港地產商歡迎外資及中資加入市場，地產商並無壟斷地位。高瞻