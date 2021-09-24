杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34764點，升506點；納斯達克指數收報15052點，升155點。滙控（005）美國預託證券價格曾見40.17港元，較香港收市價升0.42港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見464.74港元，較香港收市價升1.54港元。
經濟數據方面，美國截至本月18日的一周，首次申領失業救濟人數為35.1萬人，按周增加1.6萬人，高於預期的32萬人。至於對上一周的前值，則修訂為33.5萬人。截至本月11日的一周，美國續領失業救濟人數為284.5萬人，按周增加13.1萬人。
美國九月份Markit製造業採購經理指數（PMI）初值為60.5點，低於預期的61.5，至於八月的終值為61.1。
恒指收升289點
另一方面，英倫銀行宣佈，維持指標利率在0.1厘不變，符合市場預期，至於資產購買目標為8950億英鎊，亦與市場預期相同。雖然如此，央行表示，為了符合通脹目標，中期來說，有需要小幅收緊貨幣政策。英倫銀行的言論，令市場估計英國有可能提早加息，英鎊匯價應聲扯高，兌美元最新升至1.3738，升幅為0.38%。
歐洲主要股市普遍揚升。法德股市持續反彈。英國央行英倫銀行稱目前看來更有升息理由，則令倫敦股市受壓。德國DAX指數收報15643.97點，升137點，升幅0.88%。法國CAC指數收報6701.98點，升64點，升幅0.98%。英國富時100指數收報7078.35點，微跌5點。
金價急挫。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1749.8美元，跌29美元，跌幅1.63%。
美國聯儲局議息立場偏鷹，暗示將稍為提早加息步伐，惟美股三大指數隔晚全線向好，加上恒大（3333）危機似現轉機，除如期支付債息，更傳將獲中央出手拯救協助重組，恒指昨日高開392點後，一度飆升605點，高見24827點，其後升幅收窄，恒指收升289點，收報24510點；國指升93點，收報8733點；北水重臨成交大增至1789億元。