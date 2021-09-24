恒大「拆骨」變國企 分三實體方案日內公佈

中國恒大（3333）債務危機惡化，但有機會獲政府出手相救。外媒引述接近內地當局的消息指，中國正在要求地方政府為恒大可能倒下做好準備，未來該集團可能被「拆骨」成三個實體，擬轉變為國企。彭博社引述Asia Markets報道，內地當局正在最後敲定將恒大集團分為三個實體的重組協議，方案可能會在幾天內公佈。報道指，重組將以國有企業為基礎，並實質將該地產開發商轉變為一家國企。周三深夜11時，恒大召開「復工復產保交樓」專題會，四千多名集團各級領導參會，會上主席許家印表示，保質保量順利交樓是公司必須履行的義務，一定要承擔的責任；只有全力復工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主權益，確保財富投資者的順利兌付，逐步解決上下游合作夥伴的商票兌付，陸續不斷歸還金融機構的借款。早在同一日中午，安徽省安慶市土地收購儲備中心曾發佈公告稱，因安慶粵通置業有限公司欠繳土地出讓金，安慶市人民政府已依法解除恒大中央公園項目地塊國有建設用地使用權出讓合同，收回土地。此外，為全面了解該地塊債務債權情況，以向相關審計提供精確訊息支撐，公告亦要求該地塊直接關聯的債務債權人，在公告發布日起的五個工作日內到安慶市土地收購儲備中心進行登記，逾期將被視為自動放棄債務債權。要求避免美元債剛性違約據悉，該地塊為恒大地產合肥子公司於去年三月以總價人民幣八點七七億元競得，當時的成交樓面價為3410元每平方米，用途為商業居住混合用地。據內地企業訊息查詢平台天眼查資料顯示，欠繳土地出讓金的安慶粵通置業為去年三月底成立，背後的兩名股東為央企中國光大以及恒大地產，雙方持股比例分別為九成和一成。 此外有消息指，有關監管機構在最近一次會議上要求恒大與境內外投資者積極溝通，避免發生美元債剛性違約事件；同時要求其盡力保證恒大財富有序完成個人投資者的兌付。恒大股價大幅反彈，收報2.67，漲17.62%。