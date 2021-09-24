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德林擬斥五億購資管公司

2021-09-24 列印
　　德林控股（1709）宣佈，就可能收購德林家族辦公室訂立無法律約束力的諒解備忘錄。待有關該公司的盡職審查結果獲信納之後，集團將會考慮就可能收購事項展開進一步磋商。

　　收購代價將根據盡職審查及其他相關評估釐定。根據賣方與公司的初步討論，德林家族辦公室的初步估值估計為不少於5億元。董事認為，倘收購事項落實，可為該公司拓闊收入來源及為股東帶來最大回報的良機。



　　德林家族辦公室主要從事提供投資顧問、資產管理及保險服務，持有在證監會註冊證券提供意見（第4類）及提供資產管理（第9類）牌照。於9月21日，該公司管理的資產合共約為12.74億美元。　　

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