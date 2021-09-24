傳譚仔國際配售足額 首日孖展超購九倍

近期市況波動，譚仔國際（2217）無懼風雨昨日開招，首日共借出孖展額近14億元，超購約9倍，而國際配售亦傳已足額。此外，譚仔國際大股東東利多香港擬藉今次IPO出售最多5025.1萬股舊股，最多套現逾2億元。譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，市場波動時常會發生，但公司知道顧客「開心時會食米線，不開心都食米線」，有壓力、興奮時都食米線，所以不論是牛市或熊市都應該食米線，認為公司需求每日都存在，因此何時上市都沒有太大分別，均有信心。譚仔國際首日招股錄得13.9億元孖展，相當於公開發售集資額1.4億元，超購9倍，其中富途、輝立及耀才，分別借出5.74億元、2.1億元及2億元。譚仔擬發售逾3.35億股，另設15%超額配售權，涉及5025.1萬股舊股，售股股東為東利多香港。若超額配股權獲悉數行使，以招股價上限計，東利多香港可套現約2.1億元。日本丸龜製麵母企東利多2018年先後收購本地兩大米線品牌「譚仔」及「譚仔三哥」，重組成譚仔國際。引入三基投涉資1.24億另外，譚仔引入南方基金、睿思資本等3名基石投資者，投資金額共1600萬美元（約1.24億港元），佔發行股份最多僅11.2%。值得留意的是睿思資本的創始人兼執行事務合夥人葉約德，曾擔任香港金融管理局助理總裁。今年食材價格不斷上揚，劉達民表示公司餐單豐富，涵蓋雞豬牛，亦是優勢之一，因為不同食材在不同季節均有升有跌，所以公司的食材成本壓力相對較細，而目前未有計劃加價，惟在個別產品上會留意成本，並作出調整。被問及會否有收購計劃或發展其他飲食品牌，他回應公司會專注發展「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」，希望將「譚仔味」完整向國際推廣，所以暫時沒有計畫發展子品牌或其他品牌。