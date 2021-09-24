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惠譽削內地增長預測 料人行再降準

2021-09-24 列印
　　外電引述惠譽報告稱，將中國今年的經濟增長預測，由8.4%微調至8.1%，原因是中國房地產發展放緩或打壓內需，同時作為內房頭部企業的中國恒大（3333）也正搖搖欲墜，有機會拖慢內地經濟增長；機構對中國2022年的經濟增長預測從5.5%下調至5.2%，而2023年的預測則為5.3%。

        惠譽指出，房地產領域的去槓桿正遏制中國經濟復甦，宏觀政策已開始重新校準，但房地產活動放緩會衝擊內需和大宗商品市場。



        惠譽預計，人民銀行不久將進一步下調存款準備金率，並隨著地方政府專項債加速發行，基礎設施投資有望得到提振，但房地產監管政策沒有任何放鬆迹象。



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