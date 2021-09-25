港股挫318點 險守二萬四關

藍籌股受壓，惟獨平保（2318）表現一枝獨秀，升2.17%，收報54.25元，為表現最佳恒指成份股；恒指新貴信義玻璃（868）受內地玻璃主力合約價格急挫拖累，跌7.33%，收報23.4元，為表現最差藍籌股。
ATMX四大科網巨頭中，只有美團（3690）高收0.82%，報244.6元，為表現第二佳藍籌股。
電力航運股齊受捧
電力股繼續受捧，傳統火電股全日表現具韌性，中國電力（2380）抽升7.33%，收報4.1元；華能（902）急升6.25%，收報4.59元；華電國際（1071）揚5.26%，收報3.4元。新能源股中，中廣核新能源（1811）表現較搶眼，升5.31%，收報6.74元。
隔晚波羅的海乾散貨指數連升五日，累計升10.3%，航運股向好。海豐（1308）升4.41%，收報35.5元，曾創上市新高；中遠海控（1919）亦升1.29%，收報14.1元；東方海外（316）揚2.2%，收報158.3元；中遠海發（2866）則升0.59%，收報1.68元。
獨立股評人郭家耀指，恒指於25000點前無力再上，反映資金取態仍較謹慎，相信投資者對恒大債務事件仍具一定憂慮，並對其餘內房潛在債務問題存隱憂，加上內房產業鏈影響層面廣泛，故市場仍密切關注中央最終取態。
此外，美國聯儲局已表示將會收水，或導致資金從港股抽走，兩者夾擊下，料恒指24000點會再受考驗，向下支持為去年10月初約23500點水平。