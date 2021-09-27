恒大危機影響本周走勢 港股恐下試23700

中國反壟斷風波殺到香港，國內恒大債務危機重重，加上外圍美國「收水」態度轉鷹，令港股上周反彈乏力，周五夜期更失守二萬四大關。踏入9月最後一周，港股迎來期結及國慶假期，市場界人士認為，負面情緒仍然籠罩港股，入市態度繼續審慎，恒指本周有機會反彈後再下試23700點水平的一年低位。上周有傳本港地產發展商接獲新「國家任務」解決本港房屋短缺問題，加上恒大債務違約危機不斷，引發港股大瀉728點報24192點。上周五晚美國市場觀望「收水」步伐好淡爭持，恒指夜期亦繼續偏軟，收報23981點，低水211；ADR港股比例指數也見24053點，較恒指低139點。夜期及ADR齊受壓華盛證券分析師聶振邦表示，市場憂慮恒大債務違約引發金融連鎖反應，故該企危機一日未紓緩，本周港股沽壓仍然繼續，有機會再下試23700點水平的一年低位，一旦失守，未來或要跌至23200點才有大支持。他解釋稱，上周港股拋售潮之中，外資的比重較多，或與其吸收負面資訊有關，他說：「行業偏淡消息都由外媒發佈，如果格局唔變，外國投資者會認為中港投資氣氛非常差」，預計拋售外資沽貨意欲未完。本周三為期指結算日，聶振邦認為，目前入市氣氛審慎之下，機構投資者或傾向平掉9月倉而不開10月倉，等候大市再有明確方向時再開倉。耀才證券研究部總監植耀輝亦認為，港股走勢仍然偏淡，估計恒指今天低開後或略有反彈，但24500點或已是極限，籲投資者應小心上周中秋節低位23771點一旦失守，便會反覆尋底。另一邊廂，市場關注美國債務上限問題，植耀輝估計，兩黨有望最終達成協議的機會較大，以目前美股走勢而言，未見市場過份憂慮。港股在本周五國慶假期休市，俗稱「北水」的互聯互通南向交易率先在周三起關閉。