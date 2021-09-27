消費券差不多用完 銀通：ATM交易量回升

政府繼8月派發第一期電子消費券後，即將於本周五發放第二期消費券。銀聯通寶（JETCO， 簡稱銀通）行政總裁蔡炳中接受本報訪問時稱，自市民獲派首期消費券，銀通自動櫃員機（ATM）的提款交易量即出現單位數的跌幅，但隨著消費券差不多用完，ATM交易量便回升。蔡炳中接受本報專訪時表示，自疫情發生後，電子支付更見普及，加上多了市民在家工作，外出使錢的機會減少，令銀通ATM的使用量較疫情前已有所下降。此外，由於一些銀行削減分行，導致銀通ATM的數目較疫情前減少了約5%，惟料未來將保持在現時約2000部的水平。至於市民的提款習慣，他說，近2、3年市民從ATM提款的平均金額逐步提升，由此前逾1000元增至現時逾2000元。他又提到從觀察澳門派發消費券的情況，發現一個有趣現象，就是當市民獲派消費券後，ATM交易量便下跌，直至消費券用完後，ATM交易量便恢復，而且消費券派發的金額愈多，ATM交易量亦會跌得愈多，之後的反彈亦會愈快。對於香港派發首期2000元消費券對ATM交易量的影響，他說，香港情況與澳門類似，市民獲派消費券首2、3周，ATM交易量就出現單位數跌幅，但隨著市民的消費券用得七七八八，即見ATM交易量回升。ATM可與電子支付共存蔡炳中深信ATM不會消失，因始終會有市民使用現金，除了因為習慣，亦因現今仍有很多地方繼續收取現金，例如濕街市、海味舖、茶餐廳等，同時慎防手機失靈，無法進行手機支付，還需有現金「傍身」，故認為現金與電子支付會並存，沒可能無ATM和現金，但ATM再創新的功能就好有限。銀通自去年6月提供QR Code（二維碼）跨行無卡提款服務。他說，至今幾乎全港所有2000部銀通ATM都能支援該服務，惟暫時用戶人數仍然有限，因推出初期只有3間銀行的手機銀行App支援此功能，近數月才增至6間銀行，包括東亞（023）、渣打、平安壹帳通等。他預料，須待更多銀行的手機App有此功能，用戶人數才有望顯著增加。他又透露，銀通計劃今年內將ATM無卡提款服務引入澳門。ATM無卡提款擬引入澳門他坦言，ATM已非銀通的重點業務，其中公司會更聚焦於開放應用程式介面（API）業務，並已於2019年初推出JETCO APIX開放API交換平台，協助銀行與第三方服務供應商的接駁，長遠更望能替銀行等金融機構向科技公司搜羅不同的解決方案。