標指及科技股失色 債息升旺銀行股 杜指漲71點

分析師指出，杜指周一早段受銀行股帶動攀升，而美國10年期債息創6月以來最高，則拖累科技股走勢。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34869點，升71點；標普500指數收報4443點，跌12點；納斯達克指數收報14969點，跌77點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見41.36港元，較香港收市價升1.06港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見470.47港元，較香港收市價升5.87港元。
至於港股，恒生指數過去兩周累挫逾2000點，昨日則受內地股市拖累表現疲軟。恒指低開60點，報24131點，見全日低位，早段一度抽高，最多曾升316點，見24509點全日高位，惟升勢轉瞬即逝，其後隨A股向下，尾市好淡爭持，收報24208點，升16點；國指收報8583點，跌21點，大市成交金額1489億元。
濠賭股捱沽
重磅科技股普遍靠穩，美團（3690）升1.55%，收報248.4元；騰訊（700）升0.96%，收報464.6元；惟阿里巴巴（9988）跌1.66%，收報141.9元。中海油（883）擬申請A股上市，建議首次發行不超過26億股A股，佔公司股本約5.82%，募集資金不超過350億元人民幣，股價飆5.08%，收報8.48元，為表現最好藍籌股。
「十一」黃金周前夕，澳門收緊疫情防控，市場普遍憂慮當地博彩業受影響，濠賭股昨日捱沽。銀娛（027）跌3.6%，收報38.8元；金沙中國（1928）跌4.01%，收報14.86元；永利澳門（1128）挫4.5%，收報6.16元。