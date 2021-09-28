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郭英成增持佳兆業

2021-09-28 列印
         近期股價持續走弱，惟不少具實力的內房企業大股東均趁機「掃貨」。當中佳兆業集團（1638）獲主席郭英成加碼增持逾414萬股股份，涉資約820萬元，完成交易後其股權上升至25.43%，並表示對公司業務前景的信心。

  佳兆業集團昨日公佈，主席郭英成全資擁有的大昌投資有限公司，及其家族在9月16日至20日期間，於市場上以平均價每股1.98元，購入合共414.2萬股公司股份，涉資約820萬元。完成後，郭英成持股約25.43%。佳兆業稱，主席及其家族增持股權證明，他們對公司業務前景的持續支持及信心。



　　早前佳兆業集團已獲郭英成屢次增持股份，包括上月底該公司曾公佈，郭英成透過全資擁有的大昌投資，在公開市場以平均價每股2.51元，購入合共790萬股股份，作價合共1982.9萬元；當時其持股比例增至25.39%。

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