大劉夫婦連環沽恒大 一周套現7.69億元

恒大（3333）帝國瀕臨崩塌，一向是恒大支持者的華人置業（127）主要股東「大劉」劉鑾雄及執行董事陳凱韻（甘比）夫婦，以個人及華置名義在過去一周連環沽售3.13億股恒大，共套現7.69億元。值得留意的是，最新的披露已再沒有公佈甘比以個人名義持有的恒大股份，疑似已悉售其持有股份，料個人投資蝕逾11億元。據港交所（388）披露權益資料顯示，甘比在9月20日、24日及27日，分四批股份共沽出超過恒大3.13億股，套現7.69億元，平均價近2.45元。甘比自8月26日首次披露出售恒大持股，於9月10日再披露沽出2443.6萬股，套現8751萬元。甘比於5個交易日的減持3.44億股恒大，合計套現逾8.5億元，在恒大的持股量由原先的9.01%，下降4.33個百分點至4.68%，並低於申報股權門檻水平，意味之後甘比及華置再減持恒大，均毋須再向外披露。仍持恒大6.2億股甘比於2017年首次披露透過華置持有恒大約5%股份，至2018年8月最後一次披露增持時，以個人及華置名義持有約3.16億及8.5億恒大股份，估計其每股成本達25.3元。值得留意的是，近一個月披露的減持，甘比以個人名義由8月26日持有3.27億股恒大，9月20日則僅持有逾2.53億股恒大，遠多於其披露的減持股數，而9月24日已再沒有披露其個人持股，相信是因披露準則要求主要股東在持股量每跨越1個百分點時才需申報，因此料甘比實際減持股數及套現金額遠超於外界所知。以恒大近一個月的平均價3.2808元計，粗略估計甘比最少要蝕10.8億元。目前，甘比以華置名義仍持有恒大約6.2億股，只是減持了約2.4億股，持股量下跌近1.81個百分點，以恒大昨日收市價2.55元計，市值15.8億元。華置上周表示，計劃於未來12個月期間，悉售或部份出售餘下恒大股份。