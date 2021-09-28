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海航破產重組表決 首日確認1613億債

2021-09-28 列印
　　海航集團破產重組自昨日起一連四天表決，首天海航控股及旗下10家公司的債務中，只有1613億人民幣獲確認，佔債權人申報的四成。該11家公司的重組方案亦出爐，其中超出10萬元的普通債權，有35.61%以債轉股解決，其餘由海航關聯方清償。

        內媒引述文件報道，海航集團在昨日起一連四天，就各類關連公司舉行第二次債權人會議，其中海航控股及旗下10家公司「打包」處理，債權重組方案亦首次披露。方案指出，目前有4915家債權人向該11家公司申報9215筆債權，合共3972.1億元，但已提交法院裁定確認及預計確認的債權共計約1612.9 億元。



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