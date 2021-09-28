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玖紙全年多賺七成 末期息33分

2021-09-28 列印
　　玖龍紙業（2689）截至今年6月底止年度，純利按年升70.4%至71.01億元（人民幣，下同），撇除經營及融資活動的匯兌收益（扣除稅項）約3.47億元，純利仍按年升52.4%，主因銷售收入增加及毛利率增加所帶動。每股基本盈利為1.51元；派末期息每股33分，派息按年增5成。

        玖龍紙業於期內，收入按年升19.9%至615.74億元，銷售收入之主要來源仍為其包裝紙業務，佔銷售收入約91.5%，其餘約8.5%的銷售收入則來自其文化用紙、高價特種紙及漿產品。該集團的銷量達到約16.5百萬噸，按年升7.8%。期內未償還貸款增至341.1億元。        





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