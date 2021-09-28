微創機器人聆訊過關 或籌資最多78億

港股表現疲弱，但醫療科技股則湧入香港上市。近日通過港交所（388）上市聆訊的公司，包括仍未有收入、微創醫療（853）旗下的上海微創醫療機器人，以及獲騰訊（700）和啟明創投注資的微泰醫療器械，分別擬集資最多78億元及23.4億元。微創醫療頻頻分拆業務上市，繼今年2月分拆子公司心通醫療（2160）於在港上市後，旗下上海微創醫療機器人亦已通過上市聆訊。外電引述消息人士指，上海微創醫療機器人開始評估其香港首次公開招股（IPO）需求，或可籌資7億至10億美元（約54.6億至78億港元），而上市時間及集資規模仍在初步階段，有機會調整。上半年虧損擴近四倍2015年創立的上海微創醫療機器人，主要從事設計、開發及商業化手術機械人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術，旗艦產品為圖邁腔鏡手術機械人及鴻鵠骨科手術機械人，均處於註冊批准階段，而蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡已獲國家藥監局批准，另有6款處於不同發展階段的在研產品。惟上海微創醫療機器人仍未有收入，今年上半年蝕2.4億元（人民幣，下同），按年擴大近4倍，聯席保薦人為摩根大通及中金，集資所得將用於核心產品圖邁、骨科手術機器人、擴建產能及供應鏈管理能力等用途。上海微創醫療機器人獲珠海高瓴、CPE源峰等基金投資。曾任職香港交易及結算所有限公司集團財務總監的李潔英，在今年6月底獲委任其獨立非執行董事。另外，《IFR》報道，微泰醫療器械亦開展上市前預路演，計劃集資3億美元（約23.4億港元），高盛及中金為聯席保薦人。該公司在2011年成立，專注於糖尿病管理，提供糖尿病治療和監測醫療器械，今年首4個月收入按年升近1.2倍，至3885萬元，而首4個月虧損按年收窄36%，至258.1萬元。