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豐盛生活服務多賺42%

2021-09-28 列印
　　由新世界（017）鄭家純擔任主席的豐盛生活服務（331），截至6月底全年純利按年大增42.4%，至5.87億元，末期息增12%，每股派16.1仙，全年息大增65%，至45仙。

　　豐盛生活期內收入增加14.1%至64.5億元，主要由於獲得設施及物業管理的新合約增加、疫情爆發後臨時清潔及消毒項目增加、以及保就業計劃補助。而業務規模在完成收購保安護衛及活動服務、保險解決方案及園藝服務的業務後得以擴充，令收入來源擴闊及多元拓展。按業務劃分，主要在香港經營的物業管理業務收入增加20%，至6.6億元，是來自新獲得新界的政府樓宇及商場停車場物管合約等所帶動。



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