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摩根料中國經濟增長續緩

2021-09-28 列印
　　摩根資產管理昨日（27日）發表第四季度投資展望，亞洲首席市場策略師許長泰分析表示，8月數據顯示中國經濟增長放緩，料短期內將持續慢行。許長泰預計，第四季度亞洲地區投資價值將上升。

　　許長泰分析認為，中國市場的多次大變動均始於政策調整，現時互聯網、遊戲等行業的現狀亦如是。並預料監管壓力將持續，投資者需謹慎撿選投資板塊，不可盲目跟風。他續表示相對看好新能源、電動汽車等行業，而是否撈底內房、內銀等，則「並非好時機」。



　　房地產方面，許長泰預料短期內資金流動方面的壓力仍存，政策或將在消費者和投資者中向前者傾斜。對於內房債務，他認為問題未必會擴散至其他行業。　　

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