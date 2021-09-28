中環IFC外望——蕭世和出任TVB商務營運總經理

無線電視公佈高層任命，日前傳出剛離任星島新聞集團行政總裁的蕭世和，會出任TVB行政總裁，但TVB當時回應僅以「與關鍵事實不符」，未再作補充，昨日終於公佈原來蕭世和會出任TVB總經理（商務營運），至於八個月前重返TVB的曾志偉亦升職做總經理（節目內容營運），雙雙為無線改革出謀獻策。TVB公佈，蕭世和將會下月四日正式出任總經理（商務營運）一職，全面負責無線電視的市場及商務營運管理，推動提高無線電視跨平台的協同效應和效率，並指導公司內外的企業傳訊活動，以及制定集團的整體品牌策略及定位。他的職位會直接向行政委員會彙報。蕭世和從事媒體超過35年，曾在多間主要報章任高職，1999年起加入星島集團，出任過《星島日報》和《頭條日報》行政總裁兼總編輯，早前宣佈下月2日開始辭任。他日前向傳媒表示：「星島是一家好公司，我只是尋求轉變。」TVB自從2014年調整高層架構，當時李寶安職銜由集團總經理改為CEO，並成為董事局成員，自從李寶安五月底正式退休後，TVB再次不設CEO銜頭，所以蕭世和及曾志偉已是董事局下最高級的高層。AlipayHK上月消費交易額升110%AlipayHK表示，8月份消費總交易金額按月升逾110%，顯示用戶購買力大幅提升，單次交易金額逾1000元或以上交易宗數增近1.6倍；每次交易金額介乎200至999元的交易宗數亦增加逾1.4倍，顯示在政府消費券和商戶優惠刺激下，AlipayHK用戶購買中高金額商品意欲增加。行業方面，電子產品增幅最明顯，8月交易金額升10倍，交易筆數增近5倍。美妝珠寶增幅排第二，交易金額及筆數分別升6.2倍及5.9倍，運動用品、健身美容及娛樂增值服務，交易金額及筆數分別增3倍及2.2倍。消費習慣方面，8月交易筆數佔當月總交易筆數超過七成，交易金額較7月增長近170%。在多個大型網購平台和外賣平台相繼加入AlipayHK後，本地線上交易金額增長逾100%，顯示線上生意發展潛力大。隨着10月次輪消費券派發，AlipayHK再次聯同商戶合共推出近2000萬張商戶優惠券，助力政府消費券，持續激活市道。高瞻