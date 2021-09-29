美國10年期債息升至1.558厘，加上市場憂慮聯邦政府停擺，美股三大指數全線下滑，其中納指更重挫逾2%。杜指早段曾挫464點，報34404點；標普500指數報4358點，跌84點；納指報14573點，跌396點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34299點，跌569點；標普500指數收報5352點，跌90點；納斯達克指數收報14546點，跌423點。滙控（005）美國預託證券價格曾見40.52港元，較香港收市價跌0.33港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見460.49港元，較香港收市價跌9.31港元。耶倫促國會解決債限問題美國兩黨對政府債務上限仍然意見分歧。在共和黨反對下，美國參議院周一未能就舉債上限和短期撥款方案達成共識。國會必須在周五前批准撥款方案，否則聯邦政府將陷入停擺。美國財長耶倫（Janet Yellen）警告，若國會不在10月18日前提高或暫緩債務上限，屆時財政部資源將非常有限，並會很快耗盡。另一方面，儲局兩名委員昨日突然宣佈請辭，分別為達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan），以及波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren），其中卡普蘭將於10月8日離職，成為羅森格倫於周一宣佈辭職後，第二位聯邦地區銀行總裁離開。羅森格倫的離開較原定退休時間提前九個月，他表示辭職是與身體健康惡化有關，透露自己從2020年6月起就被加入有資格獲得腎臟移植的名單。至於卡普蘭離職則是與近期其個人披露財政資料有關，主要指涉及私自「炒股」。《華爾街日報》早前曾引用聯儲局文件，顯示卡普蘭與羅森格倫去年曾經吸納一定數量的股票，引發外界對二人職業操守疑慮。聯儲局主席鮑威爾在國會發表演說，提及聯儲局幾乎滿足開始縮減量化寬鬆的條件，相比之下加息要求顯然更高，但實現充份就業方面還有很長的路要走。他指出，通脹壓力表明，供需關係失調，但仍然預計通脹將回落，會隨時間推移而消退。鮑威爾又認為，聯儲局的數碼美元可能需要國會的授權，如果任何中央銀行的數字貨幣都能得到國會的授權，那將是理想的。歐洲股市全線低收，斯托克歐洲600指數跌2%。科技股領跌。英國富時100指數收報7028.10點，跌35點，跌幅0.5%。德國DAX指數收報15248.56點，跌325點，跌幅2.09%。法國CAC指數收報6506.5點，跌144.41點，跌幅2.1%。金價下挫。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1737.5美元，跌14.5美元，跌幅0.83%。港股升291點 重磅科技股造好今日為港股期結日，恒指昨日高開114點，報24323點，升勢一度回軟見24232點全日低位，其後重拾升勢，最多升470點，高見24679點，重上10天線（24591），尾市升幅略收窄，收升291點，報24500點；國企指數升136點，收報8720點，大市成交金額1474.75億元。重磅科技股大致造好，阿里巴巴（9988）表現標青，升6.3%，收報150.9元，單股貢獻恒指115點升幅；美團（3690）升1.4%，收報251.8元；騰訊（700）升1.1%，收報469.8元。