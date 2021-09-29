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金管局接20理財通申請

2021-09-29 列印
　　早前粵港澳三地公佈「跨境理財通」正式啟動，多家銀行隨即表示已就開展理財通業務向金管局提交申請。

  金管局副總裁阮國恒表示，至今收到約20家銀行申請，其中18間銀行申請同時提供「南向通」和「北向通」服務，另外兩間只提供「南向通」服務。該局正努力審批中，並以10月、11月作為理財通服務面世目標時間表。



　　阮國恒表示，有意參與理財通的銀行，須向金管局提交申請作自我評估，該局會看其提供的產品範圍、所設計系統如何處理流程、如何確保閉環式管理、人員培訓等，好讓銀行推出服務時完全熟悉有關細節。他指從現時「南向通」申請來看，銀行提供產品約有100隻不同種類的投資基金，涉及200多隻不同類型的債券。

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