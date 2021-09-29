憂恒大危機波及港銀 金管局要求上報風險

中國恒大（3333）債務違約危機愈演愈烈，香港金管局亦擔憂波及本港銀行界，要求各銀行於24小時內上報其對於恒大的借貸風險，以減少系統性風險隱患。另外，據路透社報道，北京正敦促包括萬科等國企和有國企背景的內房商，收購恒大部份資產。外媒引述知情人士透露，金管局要求各銀行報告其對恒大的借貸風險，此舉是出於對本港金融體系潛在系統性風險的擔憂。該知情人士表示，金管局於上周詢問香港各間銀行，要求他們在24小時內就其對於恒大集團的財務承諾作出回應，包括貸款和衍生品方面風險。對此金管局副總裁阮國恒稱，內房企業近幾年受到較大壓力，金管局及業界一直都有高度注視這情況，因此本港銀行涉及這些高槓桿內房的敞口並非太多，現時有關風險可控。金管局發言人亦表示，一直密切監察銀行業面臨的信貸風險，並指本港整體銀行業的穩定性風險仍處於可控狀態。阮國恒：有關風險可控今次為近幾個月來監管機構第二次關注有關銀行對恒大的借貸風險，恒大目前或背負超過3000億美元債務，金融市場正為這個中國負債最重的地產開發商的破產風險作準備。另外，於月初「爆雷」的恒大財富正面臨地方政府監管部門調查。據路透社報道，深圳市政府正著手調查恒大集團旗下的財富管理子公司「恒大財富」，此番調查為內地官方對恒大財富爆發兌付危機後展開調查的初步跡象。報道指，在一封致恒大財富投資者的信中，深圳地方金融監管局提到，深圳市政府有關部門已經就恒大財富情況向公眾收集意見，目前正在對該公司相關問題展開深入調查。報道中援引恒大財富一位銷售經理和投資者表示，包括恒大員工、他們的家人、朋友以及恒大物業的所有者在內的超過8萬人，透過恒大平台購買理財產品，在過去5年合計購買超過1000億元的理財產品，目前該公司仍拖欠兌付散戶投資者約400億元。