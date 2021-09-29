創勝莞農商行暗盤潛水 傳譚仔超購近30倍

兩隻新股暗盤雙雙「破底」，超購近60倍的內地生物製藥公司創勝集團（6628），一手500股蝕1300元；香港公開發售不足額的東莞農村商業銀行（9889），一手1000股蝕320元。另一方面，昨日截飛的譚仔國際（2217）傳超購逼近30倍，但傳會以招股價中間價以下定價。一手中籤率15%、抽40手穩中一手的創勝集團，以招股價上限每股16元定價，集資淨額約5.74億元。香港公開發售方面接獲5.9萬份申請，超額認購59.7倍，國際發售方面超購1.1倍。雖然認購情況理想，但暗盤卻低招股價16至17%不等，在耀才、富途及輝立暗盤中，分別收報13.4元、13.18元及13.16元，一手500股分別蝕1300元、1410元及1420元。創勝每手蝕1420元至於一手中籤率100%的東莞農村商業銀行（9889），公開發售認購不足，只有7126人認購共2582萬股，相當於香港公開發售初步可供認購H股的22%，最終以招股價下限7.92元定價，集資淨額約88.8億元。該公司國際發售部份則超購0.18倍。聯席全球協調人及保薦人已行使酌情權，將香港公開發售未獲認購的發售股份分配至國際發售，國際發售股份數目增至逾11.22億股，佔全球發售股份總數約97.8%。該股在耀才、富途及輝立暗盤中，分別收報7.6元、7.54元及7.5元，一手1000股蝕320元、380元及420元。莞農商行公開發售未足額另一方面，外電引述消息人士指，昨日截止新股認購的譚仔國際，消息指據初步統計，譚仔公開發售超購逾20多倍並逼近30倍。傳譚仔擬以招股中間價以下定價，即介乎每股3.33至3.75元，原定發售價範圍3.33元至4.17元，將在10月7日掛牌。華盛證券分析師聶振邦表示，若消息屬實，該定價相對較為吸引。