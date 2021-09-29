中環IFC外望——BCT銀聯：客戶離港取MPF增五成

雖然疫情持續，但BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，上半年BCT收到來自僱主及僱員的總供款額按年上升7%，成員數目升3%，整體行政管理資產則升23%。惟在移民潮下，期內客戶以永久離港為由提取強積金涉及的帳戶數目按年增加50%。單計第二季，BCT客戶以永久離港為由提取強積金的帳戶數目較首季增加40%。劉嘉時稱，這情況於6、7月時更為明顯，相信與學生要趕及在海外學校開學前抵達當地有關。副行政總裁李德麟補充說，在移民潮下，年初以來以永久離港為由提取強積金的帳戶數目已在逐步增加。BCT將新推四隻基金產品，李稱，其中三隻會在11月面世，包括美國股票基金及兩隻目標日期基金。至於第四隻基金產品，尚待監管機構審批，此為既具跑贏通脹又有現金流功能特色的基金，屬非保本、穩定派息的混合資產基金。對於此時BCT仍推美股基金，李解釋，在資產配置方面，缺不能沒有這個大市場，且基金界對美股還是相對正面，認為「唔好睇得（美股）太差」，惟美股始終偏貴，而歐洲、亞洲市場估值相對便宜，故更看好這兩個市場。他又指出，儘管第二年在BCT登記開立強積金可扣稅自願性供款（TVC）戶口的客戶人數較首年少，但供款銀碼卻有幾成增長，首年登記的客戶中有九成多人繼續供款，他們首年獲取的平均回報逾10%，至今累計回報更超20%。BCT正積極部署出招搶新一輪的TVC客戶。李書福創手機企業 擬2023年推出產品路透獲得的文件顯示，吉利控股集團董事長李書福創立的智能手機公司計劃在2023年推出手機產品，預計首年銷售300萬台，實現銷售收入100億元（人民幣，下同）。據文件顯示，該項目總投資100億元，八年內預計實現累計營收約1500億元、累計稅收約50億元，公司達到3000人規模。高瞻