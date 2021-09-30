儲局官員指短期內不加息 債息率回落 美股反彈90點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34390點，升90點；納斯達克指數收報14512點，跌34點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見41.14港元，較香港收市價跌0.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見455.84港元，較香港收市價跌9.16港元。
美國十年期國債息率，由周二的1.56厘高位，昨晚回落至1.51厘水平，令市場情緒緩和。
市場情緒緩和
費城聯儲銀行總裁Patrick Harker表示，聯儲局短期內會緩慢地減少買債，但預計在明年年底或2023年初之前不會加息。他還說，經濟下行的風險包括疫情擴散以及供應鏈未能有效運作。
油價輕微回落，紐約期油昨晚每桶報75美元，跌0.4%，英國布蘭特期油跌0.7%。
昨日美國10年期國債孳息抽升至1.56厘，創3個月新高，引發美股急跌，期結日恒指低開223點，報24276點，隨後跌勢轉急，早段跌454點，見24045點全日低位，於24000點見支持；但在午後回升重上10天線（24501），收升163點，報24663點；國企指數升40點，收報8760點，北水暫停下大市成交額縮至1235億元。
美債息抽升不利科技股，科指跌52點，收報6179點。騰訊（700）跌1.02%，收報465元；阿里巴巴（9988）跌1.7%，收報148.3元；美團（3690）跌0.72%，收報250元；嗶哩嗶哩（9626）跌8.03%，收報521元，為表現最差科指成份股。
歐洲主要股市高收。英國富時100指數收報7108.16點，升80點。德國DAX指數收報15365.27點，升116點。法國CAC指數收報6560.8點，升54點。
金價走軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1722.9美元，跌14.6美元，跌幅0.84%。
藍籌金融股支撐大市
藍籌金融股支撐大市升勢，友邦（1299）升3.07%，收報89.05元；滙控（005）升0.98%，收報41.25元；建行（939）升2.96%，收報5.57元；工行（1398）升2.12%，收報4.33元。
內房及物管股亦向好，碧服（6098）擬以33億元人民幣購彩生活（1778）物管資產，碧服升3.29%，收報58.05元，彩生活停牌；碧桂園（2007）升2.07%，收報7.89元。