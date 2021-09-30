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余偉文：正研港股人民幣交易

2021-09-30 列印
　　金管局總裁余偉文昨日表示，擬於港股加入人民幣計價交易，預計有助推動人民幣在香港市場交易中的使用，令人民幣產品更豐富，正與其他部門研究，希望能盡快提出建議。

  余偉文又指，香港作為離岸人民幣樞紐，擁有逾8000億元（人民幣，下同）的最大離岸人民幣資金池，處理全球逾70%的人民幣支付，認為香港可在產品、流動性和基礎設施三方面，促進人民幣在本地市場交易中的使用。



　　他認為須在股票、債券和財富市場開發更多以人民幣計價的產品，推動人民幣在股市中的使用，有助推動相關人民幣外匯、衍生品或融資活動。
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