恒大向國資售盛京持股 涉款100億元悉數還債

恒大（3333）旗下一家子公司將以約100億元（人民幣，下同）向具有中央背景的瀋陽盛京金控，出售其所持有的盛京銀行17.53億股非流動內資股，佔盛京銀行已發行股份近兩成。但出售涉款100億元將全部用於償還恒大欠盛京銀行債務，恒大「無份落袋」。另外，人行及銀保監表明，會堅持房地產調控，顯示不因恒大事件放鬆監管力度。在財困泥潭中掙扎的中國恒大正逐步出售非核心業務，以緩解債務違約危機。而恒大此次出售盛京銀行非流通的內資股作價為每股5.7元，折合港元約120.4億，出售事項完成後，恒大集團仍將持有盛京銀行約14.57%的股權。恒大表示，集團的流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引入國企瀋陽盛京金控作為大股東，有助於穩定盛京銀行的經營，同時有助於集團仍持有的該銀行14.57%股權的增值保值。仍持盛京14.57%股權此次出售事項的交割需要盛京銀行的配合，而盛京銀行方面要求，出售事項全部所得款項需用作償還恒大對盛京銀行的相關債務。這意味着此次交易後所產生的100億元將全部用於償債，恒大「無份落袋」，不過，恒大董事會仍認為，出售事項公平合理，並符合集團及股東的整體利益。第一大股東已轉變為「國有股東」的盛京銀行回應稱，此次股份轉讓完畢後，瀋陽盛京金控將持有盛京銀行股權的20.79%，成為盛京銀行第一大股東。由於盛京金控為「瀋陽市人民政府國有資產監督管理委員會」旗下的附屬子公司，交易完成後，瀋陽市國有股份合計佔盛京銀行29.54%的股權。銀行方面表示，此次交易有助於公司股權結構優化，股東實力增強，接下來會堅持城市商業銀行定位，服務地方實體經濟，服務中小微企業，服務城鄉居民。就在恒大逐步「拆彈」減輕危機之際，人行及銀保監會聯合召開房地產金融工作座談會，表示會繼續向「穩地價、穩房價、穩預期」的目標邁進，似不因恒大事件放緩監管腳步。