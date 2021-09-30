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新百貨全年虧損2.3億

2021-09-30 列印
　　新世界百貨中國（825）昨日公佈，截至今年6月底止全年業績，期內虧損由去年同期的4.83億元，按年收窄近53%，至2.29億元；每股虧損0.14元，維持不派末期息。該公司指，面對常態化的疫情防控工作，內地零售市場將逐步回暖，對中國零售市場仍持積極樂觀態度。

  新百貨期內收入22.45億元，按年微增0.6%；同店銷售增長為3.9%，上年度則倒退26.6%。按類別劃分，期內收入以專櫃銷售佣金為主，達8.93億元，按年微增0.8%，佔39.8%；其次為租金收入錄7.03億元，按年微跌3%，佔31.3%；自營貨品銷售錄6.3億元，按年增4.6%，佔28.2%。　　



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