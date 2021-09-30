新百貨期內收入22.45億元，按年微增0.6%；同店銷售增長為3.9%，上年度則倒退26.6%。按類別劃分，期內收入以專櫃銷售佣金為主，達8.93億元，按年微增0.8%，佔39.8%；其次為租金收入錄7.03億元，按年微跌3%，佔31.3%；自營貨品銷售錄6.3億元，按年增4.6%，佔28.2%。
新百貨全年虧損2.3億
新百貨期內收入22.45億元，按年微增0.6%；同店銷售增長為3.9%，上年度則倒退26.6%。按類別劃分，期內收入以專櫃銷售佣金為主，達8.93億元，按年微增0.8%，佔39.8%；其次為租金收入錄7.03億元，按年微跌3%，佔31.3%；自營貨品銷售錄6.3億元，按年增4.6%，佔28.2%。
假船主IG設專頁 游說先過數即失蹤 租遊艇騙案翻生 中招苦主驟增
市民在疫下無法外遊，各式本地遊應運而生。近日租遊艇出海大受歡迎，引來騙徒設局呃錢，曾有苦主報警，警方於八月破獲一個團夥，但類似行騙手法在網上盛行，不斷有市民中招，其中一名女苦主付了二萬多元船租，出發前...
2021-09-30
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中超恒大與簡拿華路解約 傳母公司抽走資金或欠薪
恒大瀕臨崩塌，不但持有其股份者斬纜離場，旗下公司亦有員工「跳船」，當中包括中超球會廣州恒大的主教練、意大利名將簡拿華路，雙方宣佈達成解約協議。另外，內媒有傳，廣州恒大的球會營運資金已被抽走，球員未來或...
2021-09-30
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岸田文雄當選自民黨總裁 將成日本第一百任首相
決定日本新任首相的自民黨總裁選舉周三舉行，由於首輪投票結果沒有候選人取得過半數支持，需要進行次輪投票，結果由前外相兼前政調會長岸田文雄勝出，擊敗勁敵、行政改革擔當大臣河野太郎，成為自民黨第二十七任總裁...
2021-09-30
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二手屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城1座低層A室，面積451方呎，三房間隔，議價後以718萬易手，呎價15920元。據了解，原業主於14年以465萬元...
2021-09-30
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儲局官員指短期內不加息 債息率回落 美股反彈90點
美國國債息率回落，加上有聯儲銀行人員表示短期內不會加息，美股昨晚早段企穩。杜指早段升144點，至34444點，升幅為0.4%。標普指數升近0.5%，納指早段則升0.7%。港股夜期中段微跌5點，至245...
2021-09-30
- 內地整治虛幣 比特幣插5%
- 美經濟數據遜色 減提早收水憂慮 恒大露曙光 杜指升506點
- 郭曉亭蔡晋任星島聯席總裁
- 恒大「拆骨」變國企 分三實體方案日內公佈
- 德林擬斥五億購資管公司
- 十大內銀半年賺7828億 德勤發表中國銀行業上半年發展回顧及展望稱，受惠於疫情受控、經濟逐步復甦，今年上半年中國10家境內商業銀行的純利合共7828億元（人民幣，下同），按年升13.79%，當中平安銀行以28.55%增長位居增速首位。德勤中國銀行業及資本市場主管合夥人郭新華昨日表示，上半年中國國內生產總值按年增長12.7%，預計中國經濟全年有望增長8.2%。會計師事務所羅兵咸永道亦認為，上半年中國經濟穩定恢復，銀行業盈利重回增長軌道。
- 傳譚仔國際配售足額 首日孖展超購九倍
- 惠譽削內地增長預測 料人行再降準
- 內地在港發80億人債 錄兩倍超購
- 中環IFC外望——澳門支付寶今起可在港消費
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通天防中 爭上岸 鐵錘幫發「維」
韋斯咸防守中場迪格蘭賴斯今季進攻表現大躍進，開季至今各賽事已錄得一入球兩助攻，追平去屆全季參與入球的總數。此子揚言要助鐵錘幫於歐霸盡早出線，今晚H組主場誓挫維也納迅速，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關皆宜。（Now644台周五凌晨0:45直播） 迪格蘭賴斯經歷今夏歐洲國家盃洗禮後，表現成熟了許多，尤其進攻方面更加積極，今季各賽累積一入球兩助攻，與去屆全季交出兩入球一助攻， 同樣直接貢獻三入球，他矢言：「今季我刻意多入禁區內進攻和射門。」而鐵錘幫歐霸分組首輪2:0擊敗薩格勒布戴拿模暫居H組榜首，賴斯揚言要盡快取得足夠分數出線，今晚面對各賽四連敗的迅速不會錯過大勝機會...
2021-09-30
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銅鑼灣新店｜和牛燒肉一郎銅鑼灣開分店
喜歡吃日式燒肉的朋友，又多一個搵食點。和牛燒肉一郎剛於銅鑼灣開分店，沿用燒肉新幹 概念，以智能化送餐模式，確保食物保持新鮮及 生。推介一試新增的午市套餐，共十五款選擇，如招牌和牛燒肉套餐黑毛和牛三種類...
2021-09-28
- 怪獸與牠們的產地│麥斯米克森取代強尼戴普 第3集上映有期
- 食物中毒｜統計顯示 秋季較炎夏更易令人忽略食物飲食安全
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傳續約扭計加人工變串星 陳展鵬自揭被TVB「大懲罰」真相
44歲的陳展鵬剛同TVB續約即劇接劇，但《廉政狙擊》、《童時愛上你》及《隱形戰隊》三劇都係由男一變身「串星」，難免惹來猜測，有傳他續約扭加人工，被公司大懲罰！對於傳聞展鵬一於少理，日前喺翳焗兼高溫天氣...
2021-09-30
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社論——退休金改革 最緊要有得揀
本港人口高齡化，可持續的退休收入，成為臨近退休人士關注的問題。勞福局局長羅致光日前接受《星島日報》專訪時指出，可以考慮將已退休僱員的強積金強制轉成年金，以提供穩定的回報，旋即引起各界熱議，這個建議出發點可取，特別適合低下階層市民，但在構思推行時，必須讓不同需要的市民有得揀。 羅致光在專訪中指出，政府仍須繼續加強退休保障工作，包括研究加強與公共年金與強積金配合。他提出三個方案，一是否強制退休員工將強積金轉成年金；二是將強積金自動轉成年金，若退休者不願意可自行再提取；三是維持現時情況，用不同方法鼓勵更多人購買年金。把強積金轉為年金，有其好處，對不懂投資及不願冒風險的市民，年金可...
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順理成章——中華盛景國慶出頭
剛周日田草的C+3跑道偏差十分嚴重，連場轉彎賽事都大利貼欄前領，而直路上也出現近內欄路段場地較中外疊乾快的情況，形成後上形勢更吃虧，所以除了頭場的「有苗頭」之外，其餘各場能率先沿欄領放的馬，基本上便可帶到終點。明天上演國慶日賽事，用回全闊的A跑道，應不會再出現嚴重傾側之偏差。 初步看來，最後三場的形勢似較明朗。第八場國際三級賽1000米，「當家猴王」休出例好，回師直路賽威力無減，是今屆國慶盃的爭標主角。第九場第三班1600米，「凌駕」剛戰於直路受困到終點，實力未有真正發揮，今仗再戰同程並換人執韁，若沿用均速前置跑法，仍是坐位望贏之材。 第十場第三班1200米，「中華盛景」上...
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