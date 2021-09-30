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港家庭負債創新高 佔GDP比重91.8%

2021-09-30 列印
　　今年上半年港家庭負債佔GDP比重增至91.8%再創新高。

　　金管局報告指出，今年上半年家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率，較去年下半年升0.8個百分點，至91.8%再創新高。該比率上升原因，主要是家庭負債增加（推高4個百分點），但大部分被名義本地生產總值反彈所抵銷（拉低3.2個百分點）。



  另外，今年上半年零售銀行整體稅前經營溢利，較去年同期下跌19.8%，指是由於淨利息收入減少，完全抵銷非利息收入增長及貸款減值撥備顯著減少所帶來的正面影響。期內零售銀行淨息差按年收窄39個基點至0.98厘，資產回報率亦由去年同期的0.94%下跌至0.69%。

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