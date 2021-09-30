港家庭負債創新高 佔GDP比重91.8%

金管局報告指出，今年上半年家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率，較去年下半年升0.8個百分點，至91.8%再創新高。該比率上升原因，主要是家庭負債增加（推高4個百分點），但大部分被名義本地生產總值反彈所抵銷（拉低3.2個百分點）。
另外，今年上半年零售銀行整體稅前經營溢利，較去年同期下跌19.8%，指是由於淨利息收入減少，完全抵銷非利息收入增長及貸款減值撥備顯著減少所帶來的正面影響。期內零售銀行淨息差按年收窄39個基點至0.98厘，資產回報率亦由去年同期的0.94%下跌至0.69%。
市民在疫下無法外遊，各式本地遊應運而生。近日租遊艇出海大受歡迎，引來騙徒設局呃錢，曾有苦主報警，警方於八月破獲一個團夥，但類似行騙手法在網上盛行，不斷有市民中招，其中一名女苦主付了二萬多元船租，出發前...
2021-09-30
恒大瀕臨崩塌，不但持有其股份者斬纜離場，旗下公司亦有員工「跳船」，當中包括中超球會廣州恒大的主教練、意大利名將簡拿華路，雙方宣佈達成解約協議。另外，內媒有傳，廣州恒大的球會營運資金已被抽走，球員未來或...
2021-09-30
決定日本新任首相的自民黨總裁選舉周三舉行，由於首輪投票結果沒有候選人取得過半數支持，需要進行次輪投票，結果由前外相兼前政調會長岸田文雄勝出，擊敗勁敵、行政改革擔當大臣河野太郎，成為自民黨第二十七任總裁...
2021-09-30
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城1座低層A室，面積451方呎，三房間隔，議價後以718萬易手，呎價15920元。據了解，原業主於14年以465萬元...
2021-09-30
美國國債息率回落，加上有聯儲銀行人員表示短期內不會加息，美股昨晚早段企穩。杜指早段升144點，至34444點，升幅為0.4%。標普指數升近0.5%，納指早段則升0.7%。港股夜期中段微跌5點，至245...
2021-09-30
韋斯咸防守中場迪格蘭賴斯今季進攻表現大躍進，開季至今各賽事已錄得一入球兩助攻，追平去屆全季參與入球的總數。此子揚言要助鐵錘幫於歐霸盡早出線，今晚H組主場誓挫維也納迅速，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關皆宜。（Now644台周五凌晨0:45直播） 迪格蘭賴斯經歷今夏歐洲國家盃洗禮後，表現成熟了許多，尤其進攻方面更加積極，今季各賽累積一入球兩助攻，與去屆全季交出兩入球一助攻， 同樣直接貢獻三入球，他矢言：「今季我刻意多入禁區內進攻和射門。」而鐵錘幫歐霸分組首輪2:0擊敗薩格勒布戴拿模暫居H組榜首，賴斯揚言要盡快取得足夠分數出線，今晚面對各賽四連敗的迅速不會錯過大勝機會...
2021-09-30
喜歡吃日式燒肉的朋友，又多一個搵食點。和牛燒肉一郎剛於銅鑼灣開分店，沿用燒肉新幹 概念，以智能化送餐模式，確保食物保持新鮮及 生。推介一試新增的午市套餐，共十五款選擇，如招牌和牛燒肉套餐黑毛和牛三種類...
2021-09-28
44歲的陳展鵬剛同TVB續約即劇接劇，但《廉政狙擊》、《童時愛上你》及《隱形戰隊》三劇都係由男一變身「串星」，難免惹來猜測，有傳他續約扭加人工，被公司大懲罰！對於傳聞展鵬一於少理，日前喺翳焗兼高溫天氣...
2021-09-30
本港人口高齡化，可持續的退休收入，成為臨近退休人士關注的問題。勞福局局長羅致光日前接受《星島日報》專訪時指出，可以考慮將已退休僱員的強積金強制轉成年金，以提供穩定的回報，旋即引起各界熱議，這個建議出發點可取，特別適合低下階層市民，但在構思推行時，必須讓不同需要的市民有得揀。 羅致光在專訪中指出，政府仍須繼續加強退休保障工作，包括研究加強與公共年金與強積金配合。他提出三個方案，一是否強制退休員工將強積金轉成年金；二是將強積金自動轉成年金，若退休者不願意可自行再提取；三是維持現時情況，用不同方法鼓勵更多人購買年金。把強積金轉為年金，有其好處，對不懂投資及不願冒風險的市民，年金可...
2021-09-30
剛周日田草的C+3跑道偏差十分嚴重，連場轉彎賽事都大利貼欄前領，而直路上也出現近內欄路段場地較中外疊乾快的情況，形成後上形勢更吃虧，所以除了頭場的「有苗頭」之外，其餘各場能率先沿欄領放的馬，基本上便可帶到終點。明天上演國慶日賽事，用回全闊的A跑道，應不會再出現嚴重傾側之偏差。 初步看來，最後三場的形勢似較明朗。第八場國際三級賽1000米，「當家猴王」休出例好，回師直路賽威力無減，是今屆國慶盃的爭標主角。第九場第三班1600米，「凌駕」剛戰於直路受困到終點，實力未有真正發揮，今仗再戰同程並換人執韁，若沿用均速前置跑法，仍是坐位望贏之材。 第十場第三班1200米，「中華盛景」上...
2021-09-30