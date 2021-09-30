創勝首日「潛水」 一手帳面蝕1380元

股市雖然略為回穩，但兩隻新股昨日一度齊「潛水」，創勝集團（6628）收報13.24元，較上市價低17%，一手500股帳面蝕1380元，惟另一隻新股東莞農村商業銀行（9889）在尾市由跌轉升，拗腰上揚，收報8.25元，升4%，一手1000股賺330元。市傳以初步計算，本地米線連鎖店譚仔國際（2217）香港公開發售超購約28倍，按照回撥機制，公開發售佔比將由10%上調至30%。以招股價上限每股16元定價、超購近60倍的內地生物製藥公司創勝集團，承接暗盤跌勢開報13元，其後插至全日低位12.08元，跌近二成半，按該價一手500股帳面蝕1960元，雖然該股在尾市回升，惟未能收復失地，收報13.24元，仍下滑17.25%，不計手續費一手虧損1380元。傳譚仔超購約28倍公開發售部分認購不足，以招股價下限7.92元定價、一手中籤率100%的東莞農村商業銀行，首掛出現「逆轉勝」，先高開8元，一度低見6.51元，較上市價低17.8%，之後愈升愈有，收報8.25元，漲近4.17%，一手1000股進帳330元，表現勝暗盤。耀才暗盤收報7.6元，一手蝕320元。另外，市傳據初步計算，譚仔國際的香港公開發售超購約28倍，按照回撥機制，公開發售佔比將由10%上調至30%，譚仔將於10月7日掛牌。內地百德醫療投資已提交上市申請，其專有的微波消融醫療器械用於治療良性腫瘤及惡性腫瘤，包括甲狀腺結節、肝癌、肺癌及乳腺腫塊，中銀國際及中泰國際為聯席保薦人，百德醫療投資前身為百德蘇州，並在2012年成立，目前中國銀行（3988）旗下BOCI Invesrment持股8.32%；國際精密（929）亦持股0.87%。該公司今年上半年收入按年升56.8%，至7467.1萬元（人民幣，下同），而上半年盈利按年大增3倍，至2679.1萬元。