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華置短暫停牌 或涉私有化

2021-09-30 列印
　　「大劉」劉鑾雄夫婦旗下的華人置業（127），昨早抽升33%後以涉及收購及合併守則待發內幕消息為由，宣布短暫停牌，市場分析指或與集團擬私有化有關。一向屬恒大「大好友」的劉鑾雄，及其太太、華置行政總裁「甘比」陳凱韻日前申報，過去兩周內個人及華置累計拋售近2.42億股恒大股份，其中甘比個人已悉數沽清持股。

  華置昨日高開3%，期後急升高見3.12元，升最多43.1%，於上午9時48分宣布停牌，指待刊發有關於公司涉及收購及合併守則待發內幕消息。本報截稿前，華置仍未有刊發相關公告。華置停牌前報2.9元，升33%。市場預期，華置或公佈擬進行私有化。



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