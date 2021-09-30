內地去年對外直接投資1.2萬億

截至去年底止，內地對外直接投資存量2.58萬億美元，次於美國的8.13萬億美元，以及荷蘭的3.8萬億美元。報告指出，中國在全球外國直接投資中的影響力不斷擴大，流量佔全球比重連續5年超過10%，當中2020年佔20.2%。
截至2020年底，中國2.8萬家境內投資者在全球189個國家及地區，設立對外直接投資企業4.5萬家。
市民在疫下無法外遊，各式本地遊應運而生。近日租遊艇出海大受歡迎，引來騙徒設局呃錢，曾有苦主報警，警方於八月破獲一個團夥，但類似行騙手法在網上盛行，不斷有市民中招，其中一名女苦主付了二萬多元船租，出發前...
2021-09-30
恒大瀕臨崩塌，不但持有其股份者斬纜離場，旗下公司亦有員工「跳船」，當中包括中超球會廣州恒大的主教練、意大利名將簡拿華路，雙方宣佈達成解約協議。另外，內媒有傳，廣州恒大的球會營運資金已被抽走，球員未來或...
2021-09-30
決定日本新任首相的自民黨總裁選舉周三舉行，由於首輪投票結果沒有候選人取得過半數支持，需要進行次輪投票，結果由前外相兼前政調會長岸田文雄勝出，擊敗勁敵、行政改革擔當大臣河野太郎，成為自民黨第二十七任總裁...
2021-09-30
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城1座低層A室，面積451方呎，三房間隔，議價後以718萬易手，呎價15920元。據了解，原業主於14年以465萬元...
2021-09-30
美國國債息率回落，加上有聯儲銀行人員表示短期內不會加息，美股昨晚早段企穩。杜指早段升144點，至34444點，升幅為0.4%。標普指數升近0.5%，納指早段則升0.7%。港股夜期中段微跌5點，至245...
2021-09-30
韋斯咸防守中場迪格蘭賴斯今季進攻表現大躍進，開季至今各賽事已錄得一入球兩助攻，追平去屆全季參與入球的總數。此子揚言要助鐵錘幫於歐霸盡早出線，今晚H組主場誓挫維也納迅速，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關皆宜。（Now644台周五凌晨0:45直播） 迪格蘭賴斯經歷今夏歐洲國家盃洗禮後，表現成熟了許多，尤其進攻方面更加積極，今季各賽累積一入球兩助攻，與去屆全季交出兩入球一助攻， 同樣直接貢獻三入球，他矢言：「今季我刻意多入禁區內進攻和射門。」而鐵錘幫歐霸分組首輪2:0擊敗薩格勒布戴拿模暫居H組榜首，賴斯揚言要盡快取得足夠分數出線，今晚面對各賽四連敗的迅速不會錯過大勝機會...
2021-09-30
喜歡吃日式燒肉的朋友，又多一個搵食點。和牛燒肉一郎剛於銅鑼灣開分店，沿用燒肉新幹 概念，以智能化送餐模式，確保食物保持新鮮及 生。推介一試新增的午市套餐，共十五款選擇，如招牌和牛燒肉套餐黑毛和牛三種類...
2021-09-28
44歲的陳展鵬剛同TVB續約即劇接劇，但《廉政狙擊》、《童時愛上你》及《隱形戰隊》三劇都係由男一變身「串星」，難免惹來猜測，有傳他續約扭加人工，被公司大懲罰！對於傳聞展鵬一於少理，日前喺翳焗兼高溫天氣...
2021-09-30
本港人口高齡化，可持續的退休收入，成為臨近退休人士關注的問題。勞福局局長羅致光日前接受《星島日報》專訪時指出，可以考慮將已退休僱員的強積金強制轉成年金，以提供穩定的回報，旋即引起各界熱議，這個建議出發點可取，特別適合低下階層市民，但在構思推行時，必須讓不同需要的市民有得揀。 羅致光在專訪中指出，政府仍須繼續加強退休保障工作，包括研究加強與公共年金與強積金配合。他提出三個方案，一是否強制退休員工將強積金轉成年金；二是將強積金自動轉成年金，若退休者不願意可自行再提取；三是維持現時情況，用不同方法鼓勵更多人購買年金。把強積金轉為年金，有其好處，對不懂投資及不願冒風險的市民，年金可...
2021-09-30
剛周日田草的C+3跑道偏差十分嚴重，連場轉彎賽事都大利貼欄前領，而直路上也出現近內欄路段場地較中外疊乾快的情況，形成後上形勢更吃虧，所以除了頭場的「有苗頭」之外，其餘各場能率先沿欄領放的馬，基本上便可帶到終點。明天上演國慶日賽事，用回全闊的A跑道，應不會再出現嚴重傾側之偏差。 初步看來，最後三場的形勢似較明朗。第八場國際三級賽1000米，「當家猴王」休出例好，回師直路賽威力無減，是今屆國慶盃的爭標主角。第九場第三班1600米，「凌駕」剛戰於直路受困到終點，實力未有真正發揮，今仗再戰同程並換人執韁，若沿用均速前置跑法，仍是坐位望贏之材。 第十場第三班1200米，「中華盛景」上...
2021-09-30