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內地去年對外直接投資1.2萬億

2021-09-30 列印
　　國家商務部、國家統計局和國家外匯管理局昨日發佈《2020年度中國對外直接投資統計公報》。報告顯示，去年中國對外直接投資1537.1億美元（相當於1.2萬億港元），按年增長12.3%，流量規模首次位居全球第一。

        截至去年底止，內地對外直接投資存量2.58萬億美元，次於美國的8.13萬億美元，以及荷蘭的3.8萬億美元。報告指出，中國在全球外國直接投資中的影響力不斷擴大，流量佔全球比重連續5年超過10%，當中2020年佔20.2%。



        截至2020年底，中國2.8萬家境內投資者在全球189個國家及地區，設立對外直接投資企業4.5萬家。

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