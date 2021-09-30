中環IFC外望——小米料新產品受惠消費券

小米集團（1810）昨日在香港推出三款全新智能手機、平板電腦及多款智能生活產品。小米香港及澳門地區業務總監鄭景鴻（見圖）表示，小米香港業務持續增長，本地今年次季整體收入按季上揚30%，按年升1.1倍，而本港第二季手機市場業務按年增1.6倍，按季升34%；非手機市場業務按年增26%，按季升15%；並指下月發放的第二批消費券，可令該公司下月開售的產品受惠。他補充，香港次季手機市場及非手機市場業務，分別佔80%及20%，兩者均錄得穩健增幅。鄭景鴻指出，次季業務增長強勁主因是公司採取雙品牌策略，推出小米及紅米，分別主打高端及高性價比產品，加上在線下銷售渠道「落工夫」，該公司產品覆蓋本地電訊商、蘇寧等電器零售店，亦有開設更多自營店。鄭景鴻表示，小米在香港經營四家專賣店，將於10月在大埔增設分店，並有意年底前在荃灣開設專賣店。鄭景鴻續指，該公司開店時會考慮不同地區的人口密度、消費能力、商場定位，以及目前合作夥伴的覆蓋程度等因素。他又認為，非手機產品可帶動公司業務，有協同效應作用。鄭景鴻提及，消費劵令小米香港8月份生意明顯提升，公司支援多個電子支付平台，亦有推出消費劵優惠，並相信下月開售的新產品可受惠第二期消費劵發放。傳恒汽取消免費餐 要求員工放無薪假外電引述知情人士透露，恒大汽車（708）不再向研發中心的員工提供免費午餐和其他工作餐，並要求部份員工在國慶黃金周後，繼續放無薪假。知情人士透露，恒大新能源汽車集團位於上海市郊的研發院對員工稱，9月27日起，免費午餐和晚餐將成為歷史。餐飲服務將以收費形式提供。知情人士又稱，包括恒大汽車上海和廣州生產基地員工在內的部份員工，被要求在下月底以前無薪休假，將原本應當在10月7日結束的國慶假期延長。高瞻