滴滴引爆監管風暴 港股上季插4252點

昨日為港股9月最後一個交易日，季內恒指挫4252點，跌幅約15%，上半年升幅全數蒸發，而主板和創業板市值合共蒸發約8.6萬億元，截至9月29日，主板和創業板市值約44.2萬億元。
季內60隻恒指成份股中，只有6隻錄得升幅，表現最佳藍籌股為創科實業（669）、蒙牛乳業（2319）及比亞迪（1211），升幅分別為14.38%、6.82%及4.65%。
金沙暴挫五成藍籌包尾
澳門擬修改賭牌制度，濠賭股捱沽，季內表現最差藍籌股為金沙中國（1928）、瑞聲科技（2018）及銀河娛樂（027），跌幅分別為51.07%、36.06%及35.64%。
全球股市第三季表現個別發展，大多均錄得輕微變幅，上季上證指數跌約0.9%；日經平均指數則升1%，杜指跌0.4%，惟恒指卻大跌近15%。恒指昨日低開169點，報24494點，早段曾跌316點，見24346點全日低位，午後拗腰向上，一度僅跌2點，見24660點全日高位，其後再度向下，恒指收跌87點，報24575點；國指收跌34點，報8726點，北水缺席下大市成交金額縮減至1151億元。
近日美國債息抽升不利科技股，加上內地多個部門聯合發佈，推動算法公開透明，防範濫用風險，科技股整體受壓，騰訊（700）昨日跌0.77%，收報461.4元；阿里巴巴（9988）盤中曾見141元，創上市後低位，收跌4.11%，報142.2元，單隻拖累恒指跌79點；小米（1810）被美銀降目標價，拖累股價挫2.96%，收報21.35元；美團（3690）跌1.36%，收報246.6元；快手（1024）跌2.25%，收報82.7元。
專家指市況不明宜觀望
香港股票分析師協會副主席郭思治表示，10月大市仍有不少不明朗因素，例如美股表現反覆、中國恒大債務問題持續，更要關注內地電力不足對內地生產帶來的影響，故宜以觀望態度部署港股。