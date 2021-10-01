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新世界純利增6.9% 末期息派1.5元

2021-10-01 列印
■新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，會繼續考慮出售非核心資產。
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　　新世界發展（017）昨日公佈截至6月底止全年業績，純利按年增長6.9%，至11.7億元；收入升15.6%，至682.3億元。每股盈利0.46元，末期息派每股1.5元，全年派息2.06元，按年增加2仙。集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，目前現金流逾千億元，會繼續考慮出售非核心資產，並趁低吸納資產作長遠投資。集團指，會維持現有可持續及漸進式的派息政策。

續考慮出售非核心資產



　　集團期內基本溢利按年增長5.9%，至69.8億元；年內香港應佔物業合同銷售金額424億元，超越全年200億元的目標。內地物業發展收入升約1%，至148.2億元，分部業績59.5億元，年內合約總銷售金額約202億元人民幣，超越全年目標。

　　財務水平方面，公司指截至今年6月底，可動用資金合共約1186億元，包括現金及銀行結餘約620億元，以及可動用的銀行貸款約566億元。集團淨負債比率從2020年6月底的41.6%降至35.6%。





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